الفتح يبدأ برنامجه التدريبي بمعسكر سلوفينيا

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دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، برنامجه التدريبي خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه في مدينة غورونيسكا السلوفينية التي وصلها أمس.
ويمثل المعسكر الذي يمتد لمدة 24 يوماً المرحلة الأولى من برنامج الفريق الإعدادي للموسم الرياضي 2022-2023م، وأدى الفريق تدريباته أمس على فترتين صباحية ومسائية بملعب معسكر الفريق.
وركز الجهاز الفني بقيادة المدير الفني دونيس على رفع المعدل اللياقي للاعبين، من خلال تدريبات متنوعة قبل أن يجري مناورة على كاملة مساحة الملعب للوقوف على الجاهزية البدنية للاعبين، حيث دوّن الجهاز المساعد العديد من الملاحظات للعمل عليها خلال الأيام المقبلة.
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Source akhbaar24
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