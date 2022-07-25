كورونا برئ.. الكشف عن سبب انتشار التهاب الكبد عن الأطفال

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المناطق ـ متابعات

بعد أشهر من تفشي مرض التهاب الكبد الغامض، يعتقد خبراء المملكة المتحدة أنهم توصلوا أخيرا إلى سبب انتشاره وتأثيره على جسد الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حدد العلماء سبب الموجة الأخيرة من مرض التهاب الكبد الغامض، وأشارت التحقيقات إلى عودة نوعين شائعين من الفيروسات بعد انتهاء عمليات الإغلاق الوبائي – وأثارا حالات التهاب الكبد النادرة ولكنها خطيرة للغاية.

ويُعتقد أن أكثر من 1000 طفل – كثير منهم دون سن الخامسة – في 35 دولة قد تأثروا بهذا المرض، ومنهم 12 حالة في بريطانيا احتاجوا إلى زراعة كبد لإنقاذ حياتهم.

ويقول فريق الباحثين ، من لندن وجلاسكو ، إن الأطفال الذين تعرضوا للضوء في وقت متأخر عن المعتاد، بسبب قيود كوفيد -19، فقدوا المناعة.

بالإضافة إلى ارتباطه أيضا بالفيروس الغدي، الذي عادة لا يسبب أي أمراض ولكن سيصبح عامل مساعد، وقد يفسر ذلك سبب إصابة البعض بمضاعفات غير عادية ومقلقة في الكبد.

وبين حالات الأطفال المرضى، طفل يدعى نوح وهو واحد من 10 أطفال احتاج إلى زراعة الكبد في الشهور الأخيرة، واحتاج نوح ، البالغ من العمر ثلاثة أعوام ، والذي يعيش في تشيلمسفورد ، إسيكس ، إلى عملية زرع كبد عاجلة بعد إصابته بمرض خطير بسبب التهاب الكبد.

وتقول والدته ، ريبيكا كاميرون ماكنتوش ، إن التجربة كانت مدمرة، ، فقد افترضت أنها مشكلة طبية بسيطة حتى تفاجأت أن الموضوع تزايد وتدهورت حالة ابنها.

وتعافى نوح ولكنه سيحتاج إلى تناول الأدوية المثبطة للمناعة مدى الحياة ، حتى لا يرفض جسده الكبد الجديد.

من غير الواضح سبب إصابة البعض بعد ذلك بالتهاب الكبد – لكن الجينات قد تلعب دورًا، خاصة أنه استبعد العلماء أي صلة بفيروس كورونا أو لقاحات كوفيد -19.

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Source almnatiq

