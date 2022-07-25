“تيك توك” يطلق ميزتين للآباء للتحكم في حسابات أبنائهم

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أطلق تطبيق “تيك توك” ميزتين تتيحان للآباء التحكم في حسابات أبنائهم، فيما يتعلق بتقليل ظهور محتوى البالغين أمامهم.

ويستطيع الآباء من خلال الميزة الأولى، إعداد قائمة سوداء بالعبارات والكلمات والوسوم التي تخص المحتوى غير المناسب للأطفال.

أما الميزة الثانية تتيح للآباء تقليل تدفق مقاطع الفيديو للحدّ من فرص ظهور محتوى ضار لأبنائهم.

وكان التطبيق الصيني تعرض لانتقادات كبيرة في هذا الشأن، حيث سبق أن قدمت المنظمة الأوروبية للمستهلكين شكوى إلى الاتحاد الأوروبي، حول فشل المنصة في حماية الأطفال من المحتوى الضار.



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Source akhbaar24

