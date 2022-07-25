︎
.
أطلق تطبيق “تيك توك” ميزتين تتيحان للآباء التحكم في حسابات أبنائهم، فيما يتعلق بتقليل ظهور محتوى البالغين أمامهم.
ويستطيع الآباء من خلال الميزة الأولى، إعداد قائمة سوداء بالعبارات والكلمات والوسوم التي تخص المحتوى غير المناسب للأطفال.
أما الميزة الثانية تتيح للآباء تقليل تدفق مقاطع الفيديو للحدّ من فرص ظهور محتوى ضار لأبنائهم.
وكان التطبيق الصيني تعرض لانتقادات كبيرة في هذا الشأن، حيث سبق أن قدمت المنظمة الأوروبية للمستهلكين شكوى إلى الاتحاد الأوروبي، حول فشل المنصة في حماية الأطفال من المحتوى الضار.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “تيك توك” يطلق ميزتين للآباء للتحكم في حسابات أبنائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.