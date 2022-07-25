البيئة تتجاوب وتردم بئر جعرانة

وقال مدير المكتب المهندس أحمد القرني لـ«دوت الخليج»: تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في نظام الآبار المكشوفة، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية).
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي لـ«دوت الخليج» أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات (911)، وكذلك أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، ومن خلال الرابط: (http://web.mewa.gov.sa/ucs/).
وأضاف «الغامدي»: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
وحول سؤال إذا تم معرفة صاحب البئر المكشوف فأوضح أن على صاحب البئر تحصين البئر ودفنه حسب الإجراءات النظامية، وبعد اكتمال محاضر اللجنة يتم رفعها وتعبئة البيانات الخاصة بها على نظام الوزارة «بلغ» لإدراج تلك الآبار من قبل الوزارة في عقد ردم الآبار المهجورة والمكشوفة لدي الوزارة لتحصين تلك الآبار ودفنها.
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