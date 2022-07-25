100 ألف عقوبة تغيير معلومات جواز السفر

شددت المديرية العامة للجوازات، على أن الإضافة أو الحذف أو التغيير، في المعلومات الواردة في جواز السفر، أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً.

وأكدت المديرية على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها. بوابات ذكية وأطلقت المديرية العامة للجوازات، جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وإصداره حاليًا في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة «أبشر» الإلكترونية، وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي «سبل» خلال 3 أيام عمل.

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية، لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة. تحديد موعد وأوضحت المديرية أنه يمكن إتمام عملية المراجعة، بتحديد موعد من قائمة المواعيد في «أبشر»، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة، وتقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد «الهوية الوطنية وصورتين شخصيتين، مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد»، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستفادة من منصة «أبشر» الإلكترونية، لإصدار وتجديد جواز السفر «النسخة السابقة». خطوات إصدار الجواز 1 سجل الدخول إلى بوابة «أبشر».