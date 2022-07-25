16 مليون عبوة زمزم

كشف العضو المنتدب لشركة الزمازمة حسن أبو الفرج أن الشركة أنهت المرحلة الأولى من خططها التشغيلية لموسم الحج بتوزيع قرابة 15.7774.080 عبوة ماء زمزم مبردة على ضيوف الرحمن في مساكنهم التي تجاوزت 1287 مسكنًا في تسجيل لأعلى معدلات تشغيل؛ فيما شهدت المرحلة الأولى عدة مبادرات كان من أبرزها (مبادرات المشاعر)، حيث شاركت الشركة ولأول مرة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة من خلال برامج السقيا في مبادرة «شربة من زمزم»، وفي مسار إثراء تجربة الحاج من خلال معرض عن تاريخ السقيا حمل مسمى «حكاية الماء والسقيا».

مساكن الحجاج

وقال أبو الفرج: «انتهينا من المرحلة الأولى وبدأنا المرحلة الثانية من الخطط التشغيلية حيث تواصل الفرق الميدانية للشركة خدمة ضيوف الرحمن واستكمال الخطط التشغيلية من خلال إسهام الشركة حاليًا مع وزارة الحج والعمرة وشركات الحج في توديع ضيوف الرحمن مع استمرار تنفيذيها لبرامج السقيا في مساكن الحجاج الذين لا يزالون في مكة المكرمة».

مركز التحكم

وأبان أبو الفرج أن عدد الحجاج الذين تمت خدمتهم خلال المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية تجاوز 779.919 حاجًا، فيما تم توزيع أكثر من 394.352 من كراتين ماء زمزم تتجاوز عدد اللترات بها 5.893.550 لترًا، فيما أسهم نحو 810 موظفين وعاملين في تسيير قرابة 2486 رحلة كانت تخضع لمراقبة تقنية من خلال مركز التحكم والمراقبة الخاص بالشركة لضمان تجويد الخدمة، فيما استقبلت الشركة حافلات الحجاج في مراكز الاستقبال بما يقارب 18.733 حافلة، موضحًا أن الشركة تحرص على قياس الأداء ورصد مؤشر رضا المستهدفين بالخدمة، ولدينا فريق داخلي وفريق رصد خارجي يتابع هذا الأمر؛ وخلال الموسم تم استقبال قرابة 336 متنوعة تم معالجتها في حينه.