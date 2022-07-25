مراكز طيبة تستقبل 212 ألف حاج

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة، لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن مركز الهجرة استقبل 200101 حاج، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً، ووصل 3792 حاجاً عبر رحلات قطار الحرمين السريع.
وبيّنت الإحصائية مغادرة 16095 حاجاً للمدينة المنورة أمس، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري, ومركز حجاج البر، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا إلى أوطانهم، خلال موسم ما بعد الحج عبر مختلف المنافذ 130329 حاجاً، وبذلك يكون عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 81838 حاجاً حتى مساء أمس.
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