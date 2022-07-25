170 ألف غرامات ضد سائقي أجرة لمخالفتهم الزي المخصص

يذكر أنه وفقا ووفقًا للائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة؛ ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال.
وأعلنتِ الهيئةُ دخولَ قرار الزي المخصص لسائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، إضافة إلى سائقي تطبيقات نقل الركاب،حيِّز التنفيذ، ابتداءً من 12 يوليو الجاري، ليصبح متطلبًا أساسيًا لممارسة هذه الأنشطة وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه؛وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص،وبما يسهم في تحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة.
وألزمتِ الهيئةُ سائقي الأجرة بلبس الزي الوطني أو قميص بأكمام طويلة ولون رمادي، وبنطال وحزام أسودين، إضافة إلى وضع بطاقة التعريف، موضحةً أنه يمكنُ للسائق إضافة إلى جاكيت أو معطف حسب الحاجة، كما شدَّدَت كذلك على جميع الشركات المرخصة بتطبيق الاشتراطات التي تضمنُ جودةَ الخدمات المقدمة للمستفيدين.
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