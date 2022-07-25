لوحة التسعينات تستحضر ذاكرة الأمكنة

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وأشارت الأعمال الفنية المتفرقة لترسم ذاكرة الأمكنة التي ترتبط ضمنا بحقبة زمنية غائرة في التسعينيات التي تعد من مجموعة المنصورية والتي تترك للمشاهد فهمها واستيعاب مضامينها المتعددة، إضافة إلى اللوحات الخصبة وبساتين النخيل الشهيرة في الأحساء التي أثرى بها المعرض الساحة الفنية وفتح للمشاهد آفاقا متنوعة من تنمية التذوق الفني. وأخذ المعرض مسارات فنية متعددة، بدءا من الكلاسيكية والانطباعية والواقعية، مرورا بمدارس الفن الحديث والتجريد، وصولا إلى الفنون المعاصرة، وكل هذا تصور في مجال الفنون البصرية.يذكر أن المعرض يحط رحاله للمرة الأولى خارج مدينة جدة، وتحديدا في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، ويستمر حتى 30 سبتمبر، مجموعة مختارة من الأعمال المعاصرة، ليستكشف ما تعنيه كلمة «مكان» للفنانين من خلال أعمالهم التي أنتجوها.
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