معرض 100 براند سعودي يقدم تصاميم استثنائية في نيويورك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأزياء عن تنظيم «معرض 100 براند سعودي» في مبنى 23 آيرون في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 7 أغسطس، بمشاركة 100 مصمم ومصممة سعوديين يعرضون خلاله مجموعة إبداعية من تصاميمهم التي تتنوع ما بين الملابس والإكسسوارات.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك شاكماك، «معرض 100 براند سعودي يأتي كأول معرض دولي يعرض المواهب السعودية الإبداعية المتنوعة، وتصاميمهم الاستثنائية المتأصلة في التراث والثقافة السعودية. ووقع اختيارنا على مدينة نيويورك كأول وجهة كونها مركزا للإبداع يحتفي بالثقافات المختلفة حول العالم».

وينقسم المعرض إلى 8 فئات مختلفة تشمل الملابس الجاهزة، الأزياء المفاهيمية والفاخرة، الديمي كوتور، أزياء العرائس، حقائب اليد، والمجوهرات والملابس المحافظة، حيث عمل 100 مصمم موهوب اختيروا من بين 1500 مصمم، على تصميم قطع تعكس التراث والثقافة السعودية في المعرض الذي يستقبل زواره من الاثنين إلى الأربعاء من 11 صباحا إلى 7 مساء، ومن الخميس إلى السبت من 11 صباحا إلى 8 مساء، بينما يفتح أبوابه الأحد من 12 ظهرا حتى 6 مساء في مبنى 23 آيرون.

ويأتي المعرض الذي أقيم سابقا في الرياض أواخر العام الماضي، كأحد مخرجات برنامج «100 براند سعودي» الذي أطلقته هيئة الأزياء مسبقا، ويمتد عاما كاملا؛ لدعم وتطوير 100 علامة تجارية سعودية للأزياء لتنمية أسواقها المحلية والدولية بالتدريب والتوجيه والاستشارات، ويهدف البرنامج إلى إرشاد المصممين السعوديين وخلق الفرصة لعرض أعمالهم، وتلقي نصائح من خبراء الأزياء في جميع أنحاء العالم عبر جلسات الإرشاد الفردي، وورش عمل تثقيفية حول موضوعات تشمل التصميم والابتكار والتسويق واستراتيجية المبيعات.

8 فئات مختلفة بالمعرض تشمل:

