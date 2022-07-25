إيقاف 8 مقيمين احتالوا على مستخدمي الصرافات الآلية

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت شرطة منطقة الرياض 8 مقيمين من الجنسية اليمنية، لترصدهم مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية، وإيهامهم بتقديم المساعدة لهم في تنفيذ الخدمات البنكية، والاحتيال عليهم والحصول على بطاقاتهم وأرقامها السرية، واستبدالها ببطاقات أخرى وسحب مبالغ منها وإجراء عمليات شرائية.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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