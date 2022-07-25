شكرا لقرائتكم خبر بحث دعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرضت خلال اللقاء استراتيجيتها التي تتضمن أهداف «دعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات وتحسين الوصول إليها، وتشجيع الابتكار والاستثمار، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية»، بالإضافة إلى «تعزيز المشاركة المجتمعية»، وتنمية المجال الثقافي والمعرفي بتقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات، وخدمات المكتبة المتنقلة، إلى جانب تنفيذ ألعاب معلوماتية موجهة للأطفال والناشئة.وتحرص الهيئة على إعداد المواهب لسوق العمل من خلال تقديم برامج وفعاليات واستحداث برامج في إطار التعليم ومحو الأمية.
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