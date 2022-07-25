بحث دعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة المكتبات لقاء افتراضيا مع المهتمين بالقطاع، بهدف تعزيز التواصل مع الخبراء والمهتمين، والكشف عن جهود الهيئة وتطوراتها خلال الفترة الماضية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالرحمن العاصم.

واستعرضت خلال اللقاء استراتيجيتها التي تتضمن أهداف «دعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات وتحسين الوصول إليها، وتشجيع الابتكار والاستثمار، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية»، بالإضافة إلى «تعزيز المشاركة المجتمعية»، وتنمية المجال الثقافي والمعرفي بتقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات، وخدمات المكتبة المتنقلة، إلى جانب تنفيذ ألعاب معلوماتية موجهة للأطفال والناشئة.

وتحرص الهيئة على إعداد المواهب لسوق العمل من خلال تقديم برامج وفعاليات واستحداث برامج في إطار التعليم ومحو الأمية.