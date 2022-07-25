أمير الرياض بالنيابة : مشروع المسار الرياضي نقلة نوعية مزج الأصالة بالحداثة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ثَمَّنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،إعلانَ مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدفاعِ – حفظهُ اللهُ – إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدَ سموُّهُ أنَّ إطلاقَ الكود العمراني للمسار الذي سيكونُ أطولَ متنزه طولي على مستوى العالم وارتكازه على مبادئ العمارة السلمانية يمثلُ نقلةً نوعيةً وامتدادًا لنهج خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل سعود – حفظهُ اللهُ – في مزج الأصالة بالحداثة في التصميم الحضري والتخطيط العمراني وإبراز ثقافة وهوية العمارة المحلية، مشيراً إلى أنَّ توفيرَ هذه اللائحة التنظيمية لمعايير التصميم الهندسي لهذا المشروع النوعيّ الذي يمثلُ أحدَ المشروعات الكبرى لمدينة الرياض- التي أطلقَها خادمُ الحرمينِ الشريفينِ وتحظى بعناية ومتابعة من سموِّ وليِّ العهدِ- ستسهمُ في تعزيز الاستثمار في هذا المشروع الحيوي، وتوفير بيئة صحية جاذبة، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفعَ سموُّ أميرِ منطقةِ الرياض بالنيابة أسمى آياتِ الشكر والامتنان إلى خادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين – حفظَهما اللهُ – على ما يوليانه من عناية واهتمام لتنمية هذا الوطن، وتحقيق طموحات أبنائه،سائلاً المولى سبحانَه أن يحفظَهم بحفظه ويعزُّهم، وأن يديمَ على هذا الوطن أمنَه ورخاءَه واستقرارَه.