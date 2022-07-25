هطول أمطار غزيرة على سراة عبيدة والحرجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هَطَلَت اليوم أمطارٌ غزيرة على محافظتي سراة عبيدة والحرجة بمنطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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