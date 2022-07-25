تأهيل الذكور بالرياض ينظم برنامجين خارجيين لمستفيديه من ذوي الإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع برنامجين خارجيين لمستفيديه من الأشخاص ذوي الإعاقة تحت اشراف مجموعة من الموظفين العاملين معهم .

أولى البرامج كانت زيارة إلى مهرجان فلفل شقراء الثاني 2022 حيث كان في استقبالهم اللجنة المنظمة للمهرجان و تجول الأبناء للتعرف على المنتجات القديمة و أركان الفلفل الأحمر والأخضر التي تنتجها مزارع محافظة شقراء كما اشتمل البرنامج الثاني على زيارة لقرية القصب القديمة وتجول المستفيدين في المباني للتعرف على التراث العمراني القديم واستمعوا إلى شرحا كاملاً عن المنطقة .

وتسعى مراكز التأهيل الشامل في الرياض من خلال إقامة مثل هذه البرامج والرحلات إلى توفير أوجه الرعاية المعنوية والإجتماعية لمستفيديها من ذوي الإعاقة وتعزيز مفهوم الاندماج المجتمعي، إضافةً إلى حرصها على غرس البهجة في نفوسهم والتذكير بحقوقهم وواجبات افراد المجتمع تجاههم .