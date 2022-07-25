أسعار العملات والنفط والذهب اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرَتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس”، النشرةَ الاقتصاديةَ اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغَ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 18.95 .

اليورو 0.97 .

الجنيه الإسترليني 0.83 .

اليوان الصيني 6.75 .

الذهب اليوم:

وتناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1714.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 18.3 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 868.5 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2007.14 دولارات للأوقية.

سعر النفط اليوم:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 104.61 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 96.06 دولارات.

نفط الغاز 1038.25 دولاراً.

الغاز الطبيعي 8.635 دولارات.

غاز البروبان 5368 دولاراً.