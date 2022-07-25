اخبار الخليج – خلال قيامه بجولة تفقدية للمركز.. وزير العدل يؤكد على المكانة التاريخية لجامع أحمد الفاتح الإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على المكانة التاريخية لجامع أحمد الفاتح الذي يُعد أكبر جوامع مملكة البحرين، والمتميز بطرازه المعماري بما يعكس فنون العمارة الإسلامية الجميلة.

جاء ذلك خلال قيام سعادته بزيارة تفقدية لمركز أحمد الفاتح الإسلامي، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، اطلع خلالها على مرافق المركز وما يقدمه من خدمات على مدار الأسبوع، والمتمثلة في دار علوم القرآن الكريم، والمكتبة وقسم الزيارات.

وأشاد سعادته بجهود القائمين على المركز في خدمة الجامع ورواده، وما يقدمونه من خدمات للزائرين من السياح للتعرف على هذا المعلم التاريخي الكبير، والاستمتاع بجمال تصاميمه الرائعة، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار تطوير مرافق المركز كافة وتهيئته ليؤدي المصلين عباداتهم في أجواء تسودها الخشوع والسكينة، بالإضافة إلى الاهتمام بإبراز جمالية إطلالته المهيبة.