شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش يحدد 3 صفقات نارية للانضمام إلى الأهلي المصري في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري 3 صفقات نارية من أجل الانضمام إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من اجل دعم صفوف الفريق.

سواريش يحدد 3 صفقات نارية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش قد طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي، بعد ضعف مستوى حسام حسن وبعد إصابةمحمد شريف.

ورشح المدرب البرتغالي لإدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم برازيلي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالى، كما رشح أيضًا جناح كولومبي من العيار الثقيل من أجل دعم صفوف الهجوم.

وآخر الترشيحات هو ضم جناح آخر ولكنه برتغالى من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

الأهلي والجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حساب الجونة بهدفين دون رد في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي وي السلام، والتي جمعت الفريقان اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022.

وكانت نتيجة الشوط الأول انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، في شوط حاول فيه المارد الأحمر من تسجيل هدف الأول وهدف التقدم سريعًا ولكن انتهى الشوط الأول بلا غالب ولا مغلوب.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الأهلي ودفع المدرب سواريش بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف الفوز وحصد الثلاثة نقاط، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين سجل رامي ربيعة، وفي الدقيقة التاسعة والسبعين سجل على معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء ليحقق الفريق فوز صعب بهدفين دون رد.