شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال ينتظر قرار رامون دياز من اجل رحيل رباعي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي قرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز من أجل موقفه من رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفي الموسم الكروى الجديد 2022-2023، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الهلال ينتظر قرار رامون دياز

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن ينتظر فريق الهلال قرار المدرب بشأن رحيل كلًا من فواز الطريس وحبيب الوطيان وحمد العبدان، وخليفة الدوسري، ويعتبر قرار المدرب هو الحاسم في بقاء اللاعبين أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

وكان فريق الهلال السعودي قد أعلن إعارة الرباعي الموسم المنصرم حيث لعب الطريس في فريق الاتفاق، بينما شارك الوطيان والعبدان في فريق الحزم، ولعب الدوسري في فريق الفتح.

وتنتظر إدارة الهلال قرار مصير الرباعي من أجل البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق، وإذ رحلوا عن صفوف الفريق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

دياز يتخذ قرار بشأن الرباعي

وكان رامون دياز قد قرر تواجد الرباعي في بعثة الهلال في معسكر الفريق والذي سيقام في برمنجهام من أجل الحصول على مستواهم في الوقت الحالى.

وكان قد رحل عن صفوف الهلال 3 لاعبين وهم تركي المطيري إلى نادي الباطن، ومحمد الناصر إلى فريق نجران، وأخيرًا سعد الناصر إلى التعاون

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