شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عسيري والجهيني.. أهلي جدة يحصن نجمه بعقد جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد محمد المجحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، من أجل الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

أهلي جدة يجدد عقد المجحد

وقال النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن محمد المجحد جدد عقده مع الراقي حتى 2025.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عن تجديد عقد الثنائي هيثم عسيري وزياد الجهني لمدة 4 مواسم، حتى صيف 2026.



الأهلي يجدد عقد عسيري

وأعلن نادي أهلي جدة،اليوم الأحد، عن تمديد عقد هيثم عسيري، لاعب الفريق الكروي الأول لمدة أربعة مواسم، حتى عام 2026.



وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تجديد عقد هيثم عسيري أهلاويًّا حتى عام 2026م.. هيثم يجدّد الوفاء والانتماء لـ4 مواسم قادمة".

وبحسب التقارير فإن هيثم عسيري، سيتقاضى بعد تجديد عقده مبلغ مليون و800 ألف ريال سنويًّا.

هيثم عسيري شارك في 38 مباراة رسمية مع الأهلي في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 2 آخرين.