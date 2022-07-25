إزالة 19 مبنى آيلا للسقوط وسط الدمام

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وأوضحت الأمانة، أن إزالة هذه المباني تأتي في إطار الجهود لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد البصري، باعتبارها منظرا غير حضاري، وخطراً يهدد السكان والمارة، وتجمعا للأوبة والحشرات، من أجل الحفاظ على سلامة المارة؛ ومعالجة التشوه، داعية أصحاب المباني المرصودة والمشعرة مسبقا سرعة المراجعة، ومعالجة مبانيهم بالإزالة أو الترميم وفقا للأنظمة والتعليمات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة المنطقة الشرقية 19مبنى مهجورا آيلا للسقوط وسط مدينة الدمام، بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية والموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للمباني، والمكونة من عدة جهات حكومية، حيث تم رصد 261 مبنى مسبقا آيلا للسقوط ومشوه للطابع العام وحصرها، وإنذار أصحابها وإشعارهم بالمراجعة استعدادا لإزالتها.وأوضحت الأمانة، أن إزالة هذه المباني تأتي في إطار الجهود لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد البصري، باعتبارها منظرا غير حضاري، وخطراً يهدد السكان والمارة، وتجمعا للأوبة والحشرات، من أجل الحفاظ على سلامة المارة؛ ومعالجة التشوه، داعية أصحاب المباني المرصودة والمشعرة مسبقا سرعة المراجعة، ومعالجة مبانيهم بالإزالة أو الترميم وفقا للأنظمة والتعليمات.

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