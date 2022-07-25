جامعة نايف تدرب متخصصين في جرائم التهرب الضريبي والزكوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تقديم دوراتها التدريبية المتخصصة للربع الثالث من عام 2022م في عدد من المجالات الأمنية، حيث بدأت مطلع الأسبوع الحالي دورة عن «التطبيقات العملية في الاستدلال والتحقيق في جرائم التهرب الضريبي والزكوي».

وتهدف الدورة إلى مساعدة الجهات الأمنية والعدلية في الاستدلال على جرائم التهرب الضريبي والزكوي، وإجراء التحقيقات والتحري في القضايا المرتبطة به، إضافة إلى تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون، كما تسلط الضوء على أسباب وحجم وأشكال وصور التهرب الضريبي والزكوي، وسبل مكافحته، ودور المؤسسات ذات العلاقة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية.

يشار إلى أن الجامعة مستمرة في إقامة برامجها التدريبية خلال الربع الحالي، من خلال دورات متخصصة تتعلق بكشف تزوير الوثائق الثبوتية والمستندات المؤمنة، وأسس الوعي الأمني والأمن المائي، وإعداد التقارير الأمنية، إضافة إلى دورة التداخل ما بين إساءة استخدام المال العام وإساءة استخدام السلطة والاحتيال المالي.