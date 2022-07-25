منازل صدر العلا مستلهمة من العمارة التقليدية

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وأكدت الهيئة على التزامها بتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز التطوير الحضري للمحافظة، وتهيئتها من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، وذلك لتحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية أساسية، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا.ويمتاز مخطط التطوير الحضري ببنية تحتية مبتكرة، تهدف معها الهيئة الملكية لتطوير وجهة مثالية للمعيشة والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بطرازه العمراني وخدماته المتكاملة؛ لإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث العريق في المحافظة.
فيما يجري تزويد الحي بعدد من الخدمات والمرافق الحيوية، كالمساحات الخضراء والملاعب الرياضية والمتنزهات، إضافة إلى إنشاء مدرستين ابتدائية ومتوسطة.
ويستفيد الحاصلون على رخص البناء من خدمات «استديو العلا للتصميم»، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي سيكون لها دور أساسي في مخطط التطوير الحضري، بتوفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.
وأعلنت الهيئة أنه يمكن للمستفيدين الراغبين في البدء في إجراءات التراخيص؛ زيارة مبنى بلدية محافظة العلا، للحصول على الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة، والإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة برخص البناء، أو الاتصال بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر الرقم: 920025852، ويمكن كذلك زيارة الموقع https://uds.rcu.gov.sa/guideline للاطلاع على القواعد الإرشادية المعمارية لمناطق العلا الحضرية.
منازل العلا تتميز بـ:
- باحات داخلية مُظللة لتحسين التهوية
- تعزيز الإضاءة الطبيعية
- مساحات خارجية خاصة
- ألوان ومواد بناء محلية تتلاءم مع المشاهد الطبيعية للعلا
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