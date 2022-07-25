ضبط 9 أطنان منتجات غذائية فاسدة في جدة

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وأوضحت الهيئة أنه جرى رصد ممارسات مخالفة لمنشأة تخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأخرى بدون تواريخ صلاحية داخل المنشأة، مشيرة إلى إتلاف المنتجات المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في جدول تصنيف مخالفات الغذاء ولائحته التنفيذية على المنشأة.وتنفذ الهيئة جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك للتحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
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