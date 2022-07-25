شكرا لقرائتكم خبر الضمان الصحي: 10 بلاغات احتيال و642 ألف ريال غرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بلغت نسبة الرضا 82% في الربع الثاني من 2022، أكد مجلس الضمان الصحي أنه حقق في 10 بلاغات احتيال وفرض غرامات على أصحاب العمل تصل إلى 615 ألف ريال خلال الفترة نفسها، بينما بلغ عدد الشكاوى والاستفسارات نحو 193 ألفا.

وقال المدير التنفيذي للتمكين والإشراف بالمجلس الدكتور ناصر الجهني «إن إدارته تمكنت من تحقيق إنجازات عدة في الربع الثاني، منها العمل على مشروع تحسين آلية الشكاوى الطبية، ومشروع تحسين المواصفات الطبية والاعتماد المبدئي لمعايير الرعاية الصحية الدولية، إضافة إلى العمل على برنامج صحة المستفيدين من خلال تحليل البيانات».

وأشار إلى أن مجلس الضمان زاد الكادر في الإدارة الطبية بهدف زيادة إنتاجية الإدارة في المشاريع الخاصة بها، إلى جانب اعتماد دليل إكلينيكي يخص مضخة الأنسولين ضمن الأدلة الإرشادية، بهدف اتباع أفضل الخطوات للتعامل مع الحالة العلاجية.

وأطلق مجلس الضمان الصحي أخيرا منصة إدارة علاقات العملاء، بهدف تسهيل وتنظيم وأتمتة جميع العمليات بين الجهات ذات العلاقة في التأمين الصحي. وتتضمن خدمات المنصة: تأهيل وتجديد وإعادة تأهيل الشركات، واعتماد وتجديد وإعادة اعتماد مقدمي خدمات الرعاية، وكذلك إضافة وتعديل مفوضي الشركات ومقدمي الرعاية الصحية.

أرقام من الربع الثاني

200 ألف مكالمة صادرة ومستلمة

77 عدد الإنارات

373 عدد المخالفات

72 عدد الزيارات

1 إيقاف عن العمل في التأمين الصحي

إحصائيات

1,586,303 عدد السعوديين المؤمن لهم

5,741,022 عدد المقيمين المؤمن لهم

2,166,096 عدد المعالين السعوديين

10,878,038 العدد الإجمالي