الكعبة المشرفة تتوشح كسوتها الجديدة السبت المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستبدل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السبت المقبل كسوة الكعبة المشرفة على يد 166 فنيا وصانعا، جريا على العادة السنوية.

وستستبدل الكسوة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأكد السديس اهتمام القيادة الرشيدة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين، وتسخير كل الإمكانات في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة.

من جانبه بين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد أنه سيجري إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث سيرفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجنب القديم ويتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد حل حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يسقط الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد، وتتكرر العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن يكتمل الثوب، وبعدها يوزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته، وتبدأ هذه العملية أولا من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد تثبيت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الستارة التي تحتاج إلى وقت وإتقان في العمل، بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود التي تقدر بحوالي 3.30 أمتار عرضا حتى نهاية الثوب ومن ثم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرا تثبيت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.

وأشار المحيميد إلى أنه يعمل في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، مبينا أن أقسام المجمع هي قسم المصبغة والنسيج الآلي، وقسم النسيج اليدوي، وقسم الطباعة، وقسم الحزام، وقسم المذهبات، وقسم خياطة وتجميع الكسوة الذي يضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول، حيث يبلغ طولها 16 م وتعمل بنظام الحاسب الآلي. ولفت إلى أن هناك بعض الأقسام المساندة مثل المختبر والخدمات الإدارية والجودة والعلاقات العامة والصحية للعاملين والسلامة المهنية بالمجمع.

كسوة الكعبة المشرفة:

670 كجم من الحرير الخام تستهلكه بعد صباغته باللون الأسود

120كجم من أسلاك الذهب

100 كجم من أسلاك الفضة

تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها:

«يا الله يا الله»

«لا إله إلا الله محمد رسول الله»

«سبحان الله وبحمده»

«سبحان الله العظيم»

«يا ديان يا منان»

16 عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة

12 قنديلا أسفل الحزام

4 صمديات توضع في أركان الكعبة

5 قناديل «الله أكبر» أعلى الحجر الأسود

ستارة خارجية لباب الكعبة المشرفة