شكرا لقرائتكم خبر استقبال طلبات تجديد تراخيص شركات حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الحج والعمرة أمس الأول استقبال طلبات التجديد لجميع ملاك شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل الراغبين في تجديد تراخيصهم المنتهية بنهاية موسم هذا العام.

ودعت الوزارة جميع الراغبين بتجديد تراخيصهم من الشركات والمؤسسات إلى مراجعة الإدارة العامة للشركات خلال الفترة المحددة، لأخذ الخطابات اللازمة لمسوغات التجديد، ومن ثم إكمال ملفات التجديد من قبل الراغبين، ومراجعة الإدارة بعد استكمال الملف، قبل إرسالها عبر البوابة الالكترونية الخاصة لحجاج الداخل.

من جهة أخرى طالبت وزارة الحج والعمرة الشركات والمؤسسات الراغبة في تجديد تراخيصها بضرورة وجود المستندات الضرورية للتجديد، ومنها تقديم خطاب بطلب التجديد، أصل الترخيص، أصل شهادة خلو سوابق، صورة من شهادة الزكاة والدخل، شهادة السعودة + التأمينات، صورة السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول لمدة 5 سنوات.