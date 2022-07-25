شكرا لقرائتكم خبر تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين.. منحة لتمويل ترميم مستشفى ابن الخطيب في بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بتقديم منحة من حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية العراق الشقيقة، لتمويل مشروع ترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، وقع الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد في الرياض أمس، مع سفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، بالنيابة عن وزارة المالية العراقية، مذكرة تفاهم لتمويل المشروع، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

وتأتي المذكرة تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وإسهاما من المملكة في دعم جمهورية العراق الشقيقة والوقوف مع قيادتها وشعبها في تجاوز حادثة وقوع الحريق وما نتج عنه من أضرار، ورغبة في توثيق التعاون الإنمائي البناء بين الجانبين وتطويره، وتعزيزا لتنمية البنية الاجتماعية بالعراق وازدهارها.

ونوه الجنابي خلال توقيع المذكرة، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاع الصحي من خلال هذه المذكرة، للإسهام في تطوير قطاع البنية التحتية بجمهورية العراق، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشكل أهمية كبيرة في حياة الكثير من المستفيدين بالعراق، لا سيما أنه يلامس احتياجاتهم اليومية في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أن المذكرة تعكس حرص المملكة على دعم جمهورية العراق الشقيقة وتوثيق العلاقات الإنمائية والتصدي للتحديات التي قد تواجه البنية التحتية، من خلال تلك المشروعات التي لها الأثر الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجمهورية العراق الشقيقة، كما ستسهم المذكرة في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية التي تعزز فرص وصول أفراد الشعب العراقي الشقيق إلى خدمات صحية متكاملة.

يشار إلى أن المملكة أعلنت خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عن تخصيص مبلغ مليار ونصف المليار دولار لتقديم قروض ميسرة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في جمهورية العراق الشقيقة، وقد تم مسبقا توقيع اتفاقيتين تنمويتين بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار لتمويل مشروعين في كل من قطاع الصحة ويتضمن مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار، وكذلك قطاع الزراعة ليشمل مشروع إنشاء صومعة غلال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، للإسهام في تطوير الخدمات الصحية الأساسية، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

من جهة أخرى، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية المالديف، إبراهيم محمد صالح، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية ليبيريا جورج وياه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.