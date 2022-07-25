شكرا لقرائتكم خبر 56 دراسة لمشروعات تطوير الخدمات في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في العام الحالي 56 دراسة علمية وهندسية، تتعلق بحزم من المشروعات والمبادرات الهندسية التطويرية، ضمن النطاق الجغرافي للمسجد الحرام ومرافقه، تتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، ودراسة تبني حلول التقنيات الذكية وإنترنت الأشياء والتي تأتي في إضافة للحلول الهندسية والتشغيلية الأخرى، في إطار الوصول إلى 30 مليون زائر للحرمين الشريفين، تحقيقا لرؤية 2030م.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية في الرئاسة المهندس عبدالله الحريقي، أن الإدارة تسعى بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومعاهد الدراسة إلى الوقوف على احتياجات الحرمين الشريفين وقاصديهما، بهدف إثراء تجربة الزائر والمعتمر والحاج خلال زيارته للحرمين الشريفين، وتسهيل أداء عباداته بكل طمأنينة ويسر سهولة، ومنها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، ومركز الأبحاث متناهية الصغر «النانو»، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والتي تعنى بدورها في رفع جودة الخدمات والاستشارات الهندسية للمسجد الحرام ومرافقه المتعددة، وتطويع الخبرات الرائدة والتجارب الناجعة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي شملت دراسة روبرت التقييم (uvd)، وكذلك تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتنويعها موضحا أن هناك دراسة للاستفادة المثلى وتبني تقنيات الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، واستخدام تقنيات البناء الحديثة.

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