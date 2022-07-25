56 دراسة لمشروعات تطوير الخدمات في المسجد الحرام

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وأوضح مدير الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية في الرئاسة المهندس عبدالله الحريقي، أن الإدارة تسعى بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومعاهد الدراسة إلى الوقوف على احتياجات الحرمين الشريفين وقاصديهما، بهدف إثراء تجربة الزائر والمعتمر والحاج خلال زيارته للحرمين الشريفين، وتسهيل أداء عباداته بكل طمأنينة ويسر سهولة، ومنها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، ومركز الأبحاث متناهية الصغر «النانو»، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والتي تعنى بدورها في رفع جودة الخدمات والاستشارات الهندسية للمسجد الحرام ومرافقه المتعددة، وتطويع الخبرات الرائدة والتجارب الناجعة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.وأشار إلى أن تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي شملت دراسة روبرت التقييم (uvd)، وكذلك تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتنويعها موضحا أن هناك دراسة للاستفادة المثلى وتبني تقنيات الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، واستخدام تقنيات البناء الحديثة.
مشروعات جديدة:
- تطوير وتأهيل الجسور الرابطة الموقتة
- تحسين الهوية البصرية للجسور الرابطة بالساحات الخارجية
- دراسة ممكنات القراء في مكتبة المسجد الحرام
- دراسة جودة الأنظمة الإرشادية
- فعالية الخدمات الهندسية ضمن مرافق وأروقة المسجد الحرام
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