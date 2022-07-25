الفيصل يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المعين حديثا المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه. وكانت موافقة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأمير وكانت موافقة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأمير محمد بن سلمان ، صدرت بتعيين المهندس الرشيد رئيسا تنفيذيا للهيئة الملكية. ورفع الرشيد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد على الثقة الكريمة بتعيينه في هذا المنصب. وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، داعيا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، كما تقدم بالشكر لوزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على دعمه وتمكينه طيلة فترة عمله محافظا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

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