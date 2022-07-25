محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
زار صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، قيادة سلاح الجو السلطاني العُماني، وكان في استقباله مع الوفد المرافق له لدى وصولهم مقر القيادة، قائد سلاح الجو السلطاني العُماني اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري، وعدد من كبار الضباط.
واستمع سموه إلى إيجاز عن سلاح الجو السلطاني العُماني، ثم نوقشت العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز التعاون بين القوتين الشقيقتين في المجالات كافة.
كما التقى بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد، قبل أن يزور مركز الأمن البحري، والكلية العسكرية التقنية.
أخبار قد تهمك
وعلى الصعيد ذاته زار سموه قاعدة أدم الجوية، يرافقه قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، وكان في استقباله مع الوفد المرافق له قائد قاعدة أدم الجوية العميد الركن طيار هلال بن سليمان النبهاني، واستمع إلى إيجاز عن مهام وقدرات القاعدة، فيما زار عددًا من المرافق العملياتية والفنية.
وكان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية قد وصل إلى سلطنة عُمان السبت الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، حيث كان في استقباله مع الوفد المرافق له لدى وصوله اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان والملحق العسكري، وعدد من كبار ضباط سلاح الجو السلطاني العُماني.
قد يهمك أيضاً :-
- الأرصاد تحذر: فرص مهيأة لأمطار غزيرة على هذه المناطق من الثلاثاء وحتى السبت
- الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات الخاصة من منصبه
- تكليفان من وزير الشؤون الإسلامية لقياديين في القصيم والرياض
- لافروف يكشف عن هدف روسيا الأسمى من الحرب في أوكرانيا
- سفير المملكة لدى مصر يستقبل نظيرته السلوفينية
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات الجوية يزور سلاح الجو السلطاني العُماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.