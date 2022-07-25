الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات الخاصة من منصبه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، الجنرال جريجوري جالاجان، قائد قوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية. وجاء في المرسوم الرئاسي: “تمت إقالة جريجوري أناتوليفيتش جالاجان من منصب قائد قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”. وبموجب مرسوم آخر، عين زيلينسكي فيكتور خورنكو قائدا جديدا. وتم تعيين اللواء جريجوري جالاجان قائداً لقوات العمليات الخاصة في 25 أغسطس 2020. وقبل هذا التعيين، شغل جالاجان منصب النائب الأول لرئيس مركز العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب التابع لجهاز الأمن في أوكرانيا. أخبار قد تهمك

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