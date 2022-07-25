تكليفان من وزير الشؤون الإسلامية لقياديين في القصيم والرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أصدر وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، قرارين تضمّنا تكليف فضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة القصيم. كما تم تكليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مساعداً للمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض للمحافظات.

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