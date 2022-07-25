لافروف يكشف عن هدف روسيا الأسمى من الحرب في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الإثنين، إن هدف موسكو الأسمى من الحرب هو “إطاحة حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي وسط جهود دولية وأممية لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو أمر من شأنه أن يساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وحديث لافروف عن إطاحة حكومة زيلينسكي، الذي أطلقه من الكونغو الديمقراطي التي يزورها، يعد أول تصريح روسي عن هذا الهدف، في الحرب التي دخلت مؤخرا شهرها السادس.

وتتناقض تصريحات لافروف مع موقف الكرملين في بداية الحرب، حين كان المسؤولون الروس يؤكدون مرارا وتكرارا أنهم لا يسعون لإطاحة حكومة الرئيس الأوكراني.