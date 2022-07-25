سفير المملكة لدى مصر يستقبل نظيرته السلوفينية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه في مقر السفارة اليوم، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى القاهرة، غير المقيمة لدى المملكة ماتيا بريفولشيك.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين المملكة وسلوفينا، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.