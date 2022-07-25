القبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت شرطة منطقة الرياض عن القبض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بثّ في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة. أخبار قد تهمك

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