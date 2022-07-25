“الحج” توضح تعليمات دخول المسجد الحرام للمعتمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت وزارة الحج والعمرة، تعليمات دخول المسجد الحرام لأداء العمرة. وأكدت ضرورة سلامة الحالة الصحية، بحسب تطبيق “توكلنا”، والالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم. وشددت على ضرورة التقيد بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، وعدم حمل الحقائب والأمتعة داخل الحرم. أخبار قد تهمك

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