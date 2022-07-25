“الجوازات” تشدد على ضرورة سلامة بطاقة الهوية الوطنية عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي

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شددت المديرية العامة للجوازات على التأكد من سلامة بطاقة الهوية الوطنية عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت ضرورة التأكد من خلو البطاقة من التلف عند السفر إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجية. وكانت الجوازات قد حثت المواطنين على إصدار بطاقة الهوية الوطنية للفئات العمرية من 12 عاماً فأعلى؛ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

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