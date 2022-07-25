بحضور ماجد النفيعي.. اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية للأهلي

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اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمويمة غير العادية للنادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، وسمحت وزارة الرياضة ببدء الاجتماع.

وحضر رئيس الأهلي ماجد النفيعي، الاجتماع وعدد من الأعضاء الذهبيين بالنادي، الجمعية العمومية غير العادية، في أول اجتماع بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى الدرجة الأولى (دوري يلو) للمرة الأولى في تاريخه.

وتنتظر جماهير الأهلي ما ستسفر عنه نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والتي دعت إليه الإدارة في السابع من يوليو الجاري، وحددت الإثنين 25 يوليو، موعدا لها، وستكون الجمعية حضوريا للأعضاء الذهبيين بينما الأعضاء العاديين عن بُعد خلال الاجتماع.

وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، بحسب مصادر صحفية، مناقشة التقارير المالية والفنية، إلى جانب مناقشة الأمور الفنية للفريق، التي ساهمت في سوء نتائج الفريق وهبوطه لـ”دوري يلو”.

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Source akhbaar24

