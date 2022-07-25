الرباعي البرازيلي يصل إلى معسكر الاتحاد في النمسا

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وصل محترفوا الاتحاد الرباعي البرازيلي مارسيلو غروهي، برونو هنريكي، ايغور كورنادو ومواطنهم رومارينهو لمعسكر الفريق في ” النمسا “.

وكان في استقبال الرباعي البرازيلي مدرب الفريق، البرتغالي نونو سانتو، والدولي المصري أحمد حجازي الذي وصل في وقت سابق إلى المعسكر.

ودشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء أمس الأحد، تحضيراته للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو.

ووصل فريق الاتحاد، السبت الماضي، إلى النمسا، لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي من بطولة الدوري في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال المتوّج باللقب.



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Source akhbaar24

