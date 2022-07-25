بدء استقبال طلبات رخص البناء في حي صدر بالعلا

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المناطق_واس

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الثالثة لمخطط التطوير الحضري المستدام في حي صدر، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتطوير المحافظة وتعزيز جودة الحياة لأهالي وسكان العلا.

تعزيز التنمية المستدامة

وأكدت الهيئة التزامها بتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز التطوير الحضري للمحافظة، وتهيئتها من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، وذلك لتحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية أساسية، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا.

ويمتاز مخطط التطوير الحضري؛ ببنية تحتية مبتكرة، تهدف معها الهيئة الملكية لتطوير وجهة مثالية للمعيشة والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بطرازه العمراني وخدماته المتكاملة؛ لإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث العريق في المحافظة حيث سيتم تزويد الحي، بعدد من الخدمات والمرافق الحيوية كالمساحات الخضراء والملاعب الرياضية والمنتزهات، إضافة إلى إنشاء مدرستين ابتدائية ومتوسطة.

خدمات استديو العلا للتصميم

وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحاصلين على رخص البناء الاستفادة من خدمات “استديو العلا للتصميم“، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي سيكون لها دور أساسي في مخطط التطوير الحضري، بتوفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.

وبينت أنه يمكن للمستفيدين الراغبين في البدء في إجراءات التراخيص؛ زيارة مبنى بلدية محافظة العلا، للحصول على الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة برخص البناء، أو الاتصال بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر الرقم: 920025852 ويمكن كذلك زيارة الموقع للاطلاع على القواعد الإرشادية المعمارية لمناطق العلا الحضرية.

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Source almnatiq

