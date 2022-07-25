عملية جراحية ناجحة للاعب سلة الفتح

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أجرى لاعب الفريق الأول بنادي الفتح لكرة السلة تركي الجمعة عملية جراحية بعد إصابته بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى. وتكللت العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفتح بالنجاح بعدما تعرض للإصابة في تمارين فريقه. وسيغيب اللاعب عن المشاركة في التمارين الجماعية وسيخضع اللاعب خلال الأيام القادمة للعلاج والتأهيل حتى يتمكن من العودة مجدداً إلى الملاعب.

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