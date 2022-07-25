القبض على مقيمة مصرية بالرياض ظهرت في بث تتحدث عن إيحاءات جنسية (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيمة من الجنسية المصرية، ظهرت في بث على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مضامين وإيحاءات جنسية.



وأكد الأمن العام، خلال فيديو نشره حساب وزارة الداخلية على “سناب شات”، أن الفيديو احتوى مضامين وإيحاءات جنسية خادشة للآداب العامة.

وأضاف أنه جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

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Source akhbaar24

