القبض على مقيمة ظهرت في بث بإيحاءات تخل بالآداب العامة

أعلن الأمن العام أن شرطة منطقة الرياض قبضت على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بثّ وهي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة. وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.



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