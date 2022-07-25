آخر تعديل يعود لـ 4 سنوات.. الشورى ينفي مناقشة تعديل نظام الجرائم المعلوماتية

نفى مجلس الشورى اليوم مناقشته لأي تعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقال المجلس في بيان توضيحي إن جدول أعمال جلسات مجلس الشورى خلال الدورة الثامنة الحالية لم يُدرج به ما يتعلق بهذا الموضوع.

آخر تعديل

يعود آخر تعديل وافق عليه مجلس الشورى لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428 هـ، إلى شهر 11 من عام 2017.

وهدف تعديل بعض مواد النظام في ذلك الوقت إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعاً لتطور التقنية.

16 مادة

ويتكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من 16 مادة ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.

استقبال

من جانب آخر، استقبل رئيس الشورى عبدالله آل الشيخ، نائب وزير الخارجية بأوزبكستان فرقت صديقوف، والوفد المرافق له، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى المملكة.

وأكد آل الشيخ خلال الاستقبال أن العلاقات بين السعودية وأوزبكستان تاريخية وقوية، متطلعا إلى تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوزبكي.

وقدم نبذةً عن آلية عمل مجلس الشورى والأدوار التي تقوم بها لجان الصداقة البرلمانية مع برلمانات دول العالم كافة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تفعيل أدوار لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان الأوزبكي، وزيادة اللقاءات والزيارات الثنائية بينهما.

من جانبه عبَّر نائب وزير الخارجية الأوزبكي عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكدًا أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لها جهود كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف وإحلال السلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع، مُشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030، تعد مثالًا يحتذى به وستسهم في نهضة العالم الإسلامي كافة.

وأكد نائب وزير خارجية أوزبكستان خلال الاستقبال دعم بلاده الرسمي لاستضافة المملكة العربية السعودية «إكسبو 2030».