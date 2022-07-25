موهبة والتعليم تعلنان التسجيل في أولمبياد إبداع 2023

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2023) بدءًا من اليوم، وحتى 29 من سبتمبر المقبل .

وسيتاح التسجيل في أولمبياد (إبداع 2023) للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 - 20 عاماً، في المدارس الحكومية والأهلية، ويشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 21 مجالاً ذات أولوية وطنية.

دور الشراكة

وأشاد الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم، ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية

وبينت أن للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنويًا، حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.

مراحل الأولمبياد

ويمر أولمبياد إبداع بـ 6 مراحل تنظيمية، تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعه على موقع "موهبة"، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الخامسة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض "موهبة" للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة، وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف ريجنرون"، ثم المشاركة في معرض "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

أساس التنافس

يذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة سنوية، تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها إلكترونياً نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.

ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لطلاب وطالبات دوت الخليج وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل السعودية في المحافل الدولية بمشاريع متميزة، حيث يمكن للراغبين من الطلاب والطالبات في التسجيل بالأولمبياد من خلال موقع المسابقة .

مراحل أولمبياد إبداع 2023

تسجيل معلومات الطالب

المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين

تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعه على موقع "موهبة"

التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين

إعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية

رفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني

تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها

إعلان المتأهلين للتصفية النهائية