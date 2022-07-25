الشورى يستقبل نائب وزير الخارجية الأوزبكي

استقبل رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم، نائب وزير الخارجية أوزبكستان فرقت صديقوف، والوفد المرافق له، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى المملكة.

وأكد خلال الاستقبال أن العلاقات بين المملكة وأوزبكستان تاريخية وقوية، متطلعًا إلى تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوزبكي.

وقدم نبذة عن آلية عمل مجلس الشورى والأدوار التي تقوم بها لجان الصداقة البرلمانية مع برلمانات دول العالم كافة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تفعيل أدوار لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان الأوزبكي وزيادة اللقاءات والزيارات الثنائية بينهما.