الفيصل يستقبل رئيس الهيئة الملكية لمكة والمشاعر

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المعُيّن حديثًا صالح بن إبراهيم الرشيد. وهنّأ أمير مكة المكرمة المهندس الرشيد بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.



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