شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يفتح النار على اتحاد جدة بسبب التعاقد مع طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتقد إعلامي شهير في السعودية اليوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو إدارة اتحاد جدة بسبب تعاقدها مع لاعب نادي الزمالك السابق طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إعلامي سعودي يفتح النار على اتحاد جدة

وانتقد الإعلامي السعودي عدنان جستنيه تعاقد فريق اتحاد جدة مع طارق حامد، مؤكدًا أن في حالة نجاح اللاعب مع الفريق خلال الموسم الجديد سوف يقوم بتقديم اعتذاره لاحمد الكعكي نائب رئيس النادي الذي أصر على تعاقد الفريق مع طارق حامد.

وكان فريق اتحاد جدة قد أعلن يوم أمس الأحد تعاقده مع طارق حامد لاعب الزمالك من أجل دعم المركز خط الوسط المدافع بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو، ولكن الفريق لم يعلن عن تفاصيل العقد الإ مدته فقط وهي موسمين.

تصريحات عدنان جستيه

وقال عدنان خلال تصريحات لقناة "24 الرياضية" السعودية:"على كل إعلامي أن يقول رأيه حتى ولو كان قريب للغاية من الإدارة، ولكن طارق حامد لا يمكن أن يكون مطبلاتي على حد قوله".

وأتم:"علاقتي من نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة ممتازة في الوقت الحالى، وكنا نتحدث عن طارق حامد قبل التعاقد معه وأنه سوف يكون له وضع في الفريق، ولكن بعدما بحثت عن سيرة اللاعب الذاتيه وجدته كثير الإصابات ولم يلعب في الوقت الحالى مع منتخب مصر".

وأختتم:"قولتها من قبل طارق حامد لو كان فيه الخير ما رماه الطير، أصبح لاعب عادي للغاية، ولا يوجد مدير فني مقتنع بخدماته، إذا اثبت طارق حامد نفسه في الوقت القادم مع الفريق، سوف أخرج في الإعلام واعتذر إلى أحمد الكعكي نائب رئيس النادي.

طارق حامد