اخبار الخليج – انطلاق منافسات بطولة «الأبسا» لمنطقة اسيا واوقيانوسيا لكرة الهدف – البحرين 2022 «للمكفوفين»

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت يوم امس (الاثنين) منافسات بطولة «الأبسا» لمنطقة اسيا واوقيانوسيا لكرة الهدف (للمكفوفين) والتي تقام في مملكة البحرين بتاريخ 25 الى 29 يوليو 2022 على صالات عيسى بن راشد (D) بحضور سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية وعدد من اعضاء مجلس ادارة اللجنة والسيد علي محمد الماجد الامين العام للجنة.

واقيمت مراسم حفل افتتاح البطولة في صالة المنافسات حيث اشتمل الحفل ترحيبا بالحضور الكريم وكلمة للسيد خالد محمد ابراهيم البستكي المدير التنفيذي للبطولة ودخول طابور عرض الدول المشاركة.

ويشارك في البطولة اكثر من 88 لاعب من الخمس الدول المشاركة، حيث تشارك 4 دول في منافسات الفئتين الرجال والسيدات وهم جمهورية ايران الاسلامية، تايلند، استراليا و كوريا الجنوبية بينما تشارك دولة اليابان بفريق فئة الرجال فقط.

منافسات اليوم الأول

وبدأت المنافسات في اليوم الاول بواقع 6 منافسات حيث انطلقت المنافسة الاولى في تمام الساعة 9 صباحا بين منتخب استراليا ومنتخب تايلند (فئة السيدات) ثم المنافسة الثانية بين منتخب كوريا ومنتخب ايران (فئة السيدات) في تمام الساعة 10:10 صباحا تليهم المنافسة الثالثة بين منتخب ايران ومنتخب استراليا (فئة الرجال) في تمام الساعة 11:20 صباحا،و المنافسة الرابعة بين منتخب اليابان ومنتخب تايلند (فئة الرجال) عند الساعة 12:30 مساء لتنطلق بعدها المنافسة الخامسة ما قبل الاخيرة بين منتخب تايلند ومنتخب كوريا (فئة السيدات) عند الساعة 3:00 مساء ، واختتمت منافسات اليوم الاول بمواجهة منتخب ايران مع منتخب استراليا (فئة السيدات) عند الساعة 5:15 مساء.